Предварительно, удар пришёлся по Сургутскому ЗСК. Днём 16 октября украинские беспилотники атаковали промышленный объект в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
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