Такер Карлсон рвется в бой: Кто Трампа внес в Белый дом, тот его оттуда и вынесет Бывшие соратники президента США создают новое политическое движение Светлана Гомзикова На фото: бывший ведущий Fox News Такер Карлсон (Фото: Alex Brandon / AP/TASS) Материал комментируют: Александр Камкин Бывшие соратники Дональда Трампа объединились для создания нового антивоенного политического движения, бросив таким образом открытый вызов американскому лидеру.
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