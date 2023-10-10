В России растет рынок автомобилей с пробегом

За прошедший период 2023 года в России было продано более 5 млн 5 тыс. 200 автомобилей с пробегом. Согласно статистике «Автостат-Инфо», это на 27% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает PRIMPRESS.
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