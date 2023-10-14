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Аргументы и Факты

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Хуснуллин сообщил о восстановлении Крымского моста на 18 дней раньше срока

Хуснуллин сообщил о восстановлении Крымского моста на 18 дней раньше срока

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на страницах своего Telegram-канала заявил, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока, движение автомобилей по всем четырем полосам открыто.

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