Хуснуллин сообщил о восстановлении Крымского моста на 18 дней раньше срока

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на страницах своего Telegram-канала заявил, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока, движение автомобилей по всем четырем полосам открыто.
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