Почему троит двигатель? Проверка салфеткой

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6, 2013 г. в. Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 192 000 км После коротких стоянок у Кобальта из парка «За рулем» стал троить двигатель.