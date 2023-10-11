Вот он - внутренний фронт СВО...

Камрад corex12 обратил внимание на примечательную параллель.Вчера глава Госдумы В. Володин сказал ОЧЕНЬ правильные слова:"Когда говорим о релокантах - тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен".