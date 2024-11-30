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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко сделал передачу в матче с «Айлендерс». У него 1+1 в 4 играх

Форвард «Вашингтона» набрал 2-е (1+1) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 4 игры. За 8:05 (1:04 – в большинстве) в матче с «Айлендерс» у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».

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