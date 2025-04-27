А ведь мы все могли бы круглый год плавать, лежать на песке и ничего не делать, если б произошли не от обезьяны, а от крокодила

Юноша девушке - на сцене:- Должен тебе признаться: к сожалению, я богат, очень богат… Здесь нет моей вины, так уж получилось.
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