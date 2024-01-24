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Лавров приехал в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Украине за головой Зеленского

Лавров приехал в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Украине за головой Зеленского

ФОТО: IMAGO/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY'/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ФИНАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПУТИНА: ЛАВРОВ ПРИЕХАЛ В США ЗА ГОЛОВОЙ ЗЕЛЕНСКОГО Лавров приехал в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Украине за головой Зеленского и с последним предупреждением решить украинский вопрос на условиях Москвы до большого русского наступления, так как "ещё есть время".

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