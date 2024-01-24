ФОТО: IMAGO/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY'/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ФИНАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПУТИНА: ЛАВРОВ ПРИЕХАЛ В США ЗА ГОЛОВОЙ ЗЕЛЕНСКОГО Лавров приехал в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Украине за головой Зеленского и с последним предупреждением решить украинский вопрос на условиях Москвы до большого русского наступления, так как "ещё есть время".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии