ФОТО: IMAGO/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY'/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ФИНАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПУТИНА: ЛАВРОВ ПРИЕХАЛ В США ЗА ГОЛОВОЙ ЗЕЛЕНСКОГО Лавров приехал в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Украине за головой Зеленского и с последним предупреждением решить украинский вопрос на условиях Москвы до большого русского наступления, так как "ещё есть время".