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Неординарные газовые новости

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«Северный поток 2» готовит счет. Оператор хочет взыскать ущерб

«Северный поток 2» готовит счет. Оператор хочет взыскать ущерб

Nord Stream 2 AG подключается к делу Расследование подрыва «Северных потоков» постепенно переходит из уголовной плоскости еще и в финансовую.

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