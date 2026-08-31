«Северный поток 2» готовит счет. Оператор хочет взыскать ущерб

Nord Stream 2 AG подключается к делу Расследование подрыва «Северных потоков» постепенно переходит из уголовной плоскости еще и в финансовую.
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