Названа сумма долгов Мавроди

Политика как она есть

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после смерти в 2018 году оставил долги на сумму, превышающую 1,6 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы судебных приставов и других документов.