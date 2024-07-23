Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Не для мира его пиндосы держат.Зеленский заявил,...
  • Мария
    Заслужила!«Утилизирована»: ...
  • nikolay karasev
    Не верю! Опять обман! Отдохнут, вооружатся, и опять война! Фашистов надо уничтожать до конца, чтобы у них не было дос...Зеленский заявил,...

Названа сумма долгов Мавроди

Названа сумма долгов Мавроди

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после смерти в 2018 году оставил долги на сумму, превышающую 1,6 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы судебных приставов и других документов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх