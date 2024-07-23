Названа сумма долгов Мавроди

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после смерти в 2018 году оставил долги на сумму, превышающую 1,6 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы судебных приставов и других документов.
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