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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кисляк и Аззи могут сыграть против «Зенита». Решение по травмированному Матвею примут в последний момент (Bobsoccer)

Матвей Кисляк и Мохаммед Аззи отправляются с ЦСКА в Санкт-Петербург на матч с « Зенитом ». Москвичи сыграют с петербуржцами в 7-м туре РПЛ 5 сентября.

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