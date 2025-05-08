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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян и Патрики Фрейре проведут схватку по грэпплингу в Москве

Царукян и Патрики Фрейре проведут схватку по грэпплингу в Москве

Встреча в промежуточном весе состоится на турнире ADXC10, который пройдет 31 мая на волейбольной арене «Динамо».

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