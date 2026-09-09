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Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября

Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября

Глава МИД Германии обрушился с критикой на Зеленского. ВС РФ уничтожают противника и технику. Москва пытается защитить православных на Украине .

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