Не только фейки об армии: как будет работать новый «закон о негодяях»

Владимир Путин на этой неделе подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии. «Закон о негодяях», как его окрестил Вячеслав Володин, был принят с рекордной скоростью и заработает уже до конца февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии