Комитет Госдумы отклонил законопроект об альтернативе ЕГЭ

Члены комитета Госдумы отклонили проект закона, который давал б возможность школьникам при сдаче экзамена выбирать: ЕГЭ или госэкзамен по образовательным программам основного общего и среднего образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии