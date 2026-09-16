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Татар-информ

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В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Вахитовском районе Казани с 09:00 22 сентября до 09:00 23 сентября будет прекращена подача воды в связи с подключением водопровода для жилого комплекса по ул.

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