В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Вахитовском районе Казани с 09:00 22 сентября до 09:00 23 сентября будет прекращена подача воды в связи с подключением водопровода для жилого комплекса по ул.
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