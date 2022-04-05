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Не хочешь идти ко дну — не храни камни за пазухой

Не хочешь идти ко дну — не храни камни за пазухой

Разработанный сколковскими учёными робот-губернатор заявил о поддержке пенсионной реформы, отчитался о росте благосостояния населения, трахнул женщину-министра по социальным коммуникациям и скрылся с бюджетом области в неизвестном направлении.

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