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Дзен Дневник

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Как Chanel, но аж в 6 раз дешевле: аромат в стиле Coco Mademoiselle за 2915 рублей

Как Chanel, но аж в 6 раз дешевле: аромат в стиле Coco Mademoiselle за 2915 рублей

Покупать Coco за 20 тысяч хочется, конечно, не всем. Прекрасно это понимаю, поэтому принесла вам сегодня аромат, 105 мл которого вам обойдутся дешевле, чем 3000 рублей, если применить мой промокод) Такого большого флакона хватит на долгое время.

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