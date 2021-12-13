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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Картофельная корзиночка

ИНГРЕДИЕНТЫ 300 г картофеля 100 г красной икры 30 г тертого пармезана 4 перепелиных яйца свежемолотый черный перец зелень для подачи соль ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Натрите картофель на терке, отожмите, смешайте с пармезаном, солью и перцем.

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