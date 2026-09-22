В России переписали цены на премиум-лифтбек от Changan

Премиальная марка Avatr, которой владеет Changan, пересмотрела ценники на свой электрический лифтбек Avatr 12 в России.
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