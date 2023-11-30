Гордимся, что научили

24.11.2023 года ГУО ´Специальный детский сад №9 г. Бобруйска´ посетили младший инспектор сектора надзора и профилактики БГРОЧС, сержант внутренней службы Савченко Вадим Григорьевич и инспектор ДПС Наумчев Алексей Константинович.
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