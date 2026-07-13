Интер Эскальдес – Линкольн Гибралтар – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Лига чемпионов УЕФА, 14 июля 2026

Во вторник, 14 июля, сыграют Интер Эскальдес и Линкольн Гибралтар в рамках Лиги чемпионов УЕФА. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.