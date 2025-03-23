Балтийские элиты все громче бряцают оружием на фоне обнищания собственных сограждан

В пистонии собирают с простых людей копейки для больных детей, в магазинах стоят волонтеры и пристают к покупателям....зато руине отправляют миллионы на убийство хохлов.....твари...

Дорогой ЭД! В России ничуть не дешевле. ВСЁ. Не надо ля-ля, би-би задавит.))))

m

mihail

Вот так и надо их принимать в России с руками заведёнными назад (как на снимке), и по иному чтобы они по России не ходили!