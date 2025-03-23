Политические элиты стран Балтии выходят на новый уровень милитаристской неадекватности. Литва уже всерьез обсуждает размещение на своей территории французского ядерного оружия, а в Латвии через провокаторов общество «прогревают» на запуск собственного «атомного проекта».
Балтийские элиты все громче бряцают оружием на фоне обнищания собственных сограждан
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
В пистонии собирают с простых людей копейки для больных детей, в магазинах стоят волонтеры и пристают к покупателям....зато руине отправляют миллионы на убийство хохлов.....твари...
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15 час.
Tania Еременко
Дорогой ЭД! В России ничуть не дешевле. ВСЁ. Не надо ля-ля, би-би задавит.))))
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15 час.
m
mihail
Вот так и надо их принимать в России с руками заведёнными назад (как на снимке), и по иному чтобы они по России не ходили!
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5 час.
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