Заноза
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Заноза

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Балтийские элиты все громче бряцают оружием на фоне обнищания собственных сограждан

Балтийские элиты все громче бряцают оружием на фоне обнищания собственных сограждан

Политические элиты стран Балтии выходят на новый уровень милитаристской неадекватности. Литва уже всерьез обсуждает размещение на своей территории французского ядерного оружия, а в Латвии через провокаторов общество «прогревают» на запуск собственного «атомного проекта».

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
В пистонии собирают с простых людей копейки для больных детей, в магазинах стоят волонтеры и пристают к покупателям....зато руине отправляют миллионы на убийство хохлов.....твари...
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15 час.
Tania Еременко
Дорогой ЭД! В России ничуть не дешевле.  ВСЁ. Не надо ля-ля, би-би задавит.))))
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15 час.
m
mihail
Вот так и надо их принимать в России с руками заведёнными назад (как на снимке), и по иному чтобы они по России не ходили!
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5 час.
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