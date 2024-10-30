Пока вы спали: условия ядерной войны из-за Украины и привлечение Зеленского судом

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Ирина Быкова
Бешеных собак вообще-то ликвидируют без суда и следствия.
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12 час.
Геннадий Бережнов
Произошла встряска в оставшихся умах Запада и США где лихорадочно ищут выход из ситуации. Заметно сдвинул их мысли саммит БРИКС и поверг в смятение. Однако это не быстрый процесс и отсчёт начнётся с 10 ноября!
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12 час.
Житель Империи
Гегемоны решили игнорировать госдолг, включают принцип- Кому я должен- всем прощаю! Осталось только ещё новые доллары напечатать, синие например и объявить «зелёные бумажки» неплатежеспособными!
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11 час.

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