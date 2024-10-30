Пока вы спали: условия ядерной войны из-за Украины и привлечение Зеленского судом

Геннадий Бережнов

Произошла встряска в оставшихся умах Запада и США где лихорадочно ищут выход из ситуации. Заметно сдвинул их мысли саммит БРИКС и поверг в смятение. Однако это не быстрый процесс и отсчёт начнётся с 10 ноября!