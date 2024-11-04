Победа Трампа закончит украинский конфликт — эксперт The Hill

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может положить конец украинскому конфликту, заявил украино-британский предприниматель и политический активист, советник британского Института экономических проблем (Institute of Economic Affairs) Александр Темерко, 3 ноября пишет американское издание The Hill.
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