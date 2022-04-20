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«Ювентус» в 21-й раз вышел в финал Кубка Италии – это рекорд. У «Ромы» 17 финалов

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии в 21-й раз в истории. Команда Массимилиано Аллегри в решающем матче встретится с «Интером» на «Стадио Олимпико» 11 мая.

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