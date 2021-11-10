Продюсер «Великолепного века» обвинил актрису Мерьем Узерли в провале сериала: поклонники восточной истории любви между турецким султаном и его наложницей ответили низкими рейтингами после того, как звезда покинула проект из-за личных проблем.
Продюсер «Великолепного века» обвинил актрису Мерьем Узерли в провале сериала: поклонники восточной истории любви между турецким султаном и его наложницей ответили низкими рейтингами после того, как звезда покинула проект из-за личных проблем.
Свежие комментарии