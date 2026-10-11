Конкурент Ларгуса получит автомат и круиз-контроль

Модель Sollers SF1 елабужской сборки в ближайшем будущем получит 8-ступенчатый автомат. Об этом сообщает источник, ссылаясь на директора по технологическому развитию Sollers Виктора Зорникова.
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