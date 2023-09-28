"Золотой глобус" будет отмечать премиями кассовые сборы

Организаторы премии “Золотой глобус” учредили две новые номинации для своей грядущей церемонии. В этих категориях будут отмечаться самые успешные фильмы, имеющие глобальный охват как в театральном прокате, так и в потоковых сервисах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии