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Салливан о «Питтсбурге» после 1:7 от «Далласа»: «Я не расстроен, а полон решимости двигать команду вперед. Мы можем играть намного лучше, чем сегодня. Надо выбираться из ямы»

«Пингвинс» впервые в своей истории пропустили 6 шайб в первом периоде домашнего матча.  «Я не собираюсь говорить, что я расстроен, потому что это не так.

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