Телеграф превратился в университет: что внутри легендарного здания на Тверской

В стенах московского Центрального телеграфа стартовали занятия Центрального университета. Бывший операционный зал переоборудован под столовую, на месте радиостудии расположился студенческий медиацентр, а внутренний двор накрыли стеклянным куполом.
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