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«Это уже обсуждается»: в США рассказали о будущих границах остатков Украины

«Это уже обсуждается»: в США рассказали о будущих границах остатков Украины

Запад все чаще дает понять Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
У них не спрошу как с Украиной быть.
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4 н.

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