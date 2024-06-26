Опрос показал, любят ли петербуржцы ходить в кино

Респонденты также рассказали, насколько им важны стоимость билетов, комфорт зала и компания «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, насколько часто жители Санкт-Петербурга посещают кинотеатры.