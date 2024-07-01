В отношении Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов убить Путина

Уголовное дело, открытое по ряду статей против украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), завели в том числе из-за обнаруженных в его роликах призывов к убийству глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.