В отношении Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов убить Путина

Уголовное дело, открытое по ряду статей против украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), завели в том числе из-за обнаруженных в его роликах призывов к убийству глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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