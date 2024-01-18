«Детройт» выиграл 6 из 7 последних матчей и идет 3-м в дивизионе, обогнав «Торонто»

«Детройт» одолел «Флориду» (3:2 ОТ) в чемпионате НХЛ. «Ред Уингс» выиграли 6 из 7 последних матчей и после 44 игр с 51 очком занимают 3-е место в Атлантическом дивизионе, обогнав «Торонто», у которого на балл меньше и два матча в запасе.