Тенденция к сокращению числа иностранных наемников в рядах ВСУ продолжилась. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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