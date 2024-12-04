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Набиуллина предупредила о новом повышении ключевой ставки: что будет с ценами, рублем и кредитами?

Набиуллина предупредила о новом повышении ключевой ставки: что будет с ценами, рублем и кредитами?

Глава ЦБ сообщила, что темпы снижения инфляции остаются недостаточными. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» заявила, что Центральный банк рассматривает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров.

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