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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Есть в России что-то такое, что они не могут просчитать

Есть в России что-то такое, что они не могут просчитать

Смотрел на днях очень интересное интервью разведчика Андрея Безрукова, который работал в Штатах. Он сказал, что США допустили большую стратегическую ошибку: Россию надо было ещё лет 10 обволакивать, обнимать, «похлопывать по плечу», окучивать, завозить айфоны, машины, давать кредиты, раздавать всем визы, оттягивать молодежь, чтобы она уезжала и работала там.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Люблю слушать и читать Сергея Михеева, за образное мышление,хотя бы вот за это его изречение:&quot;Да, «перекрыли бы кислород» с вооружением, и на этом всё бы кончилось. Люблю повторять, что Господь Бог сначала шепчет на ухо, потом треплет за ушко, потом подзатыльник, а если не понимаешь, тогда «оглоблей по шее»&quot;.
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1 н.
Александр Александров
А когда это он такое говорил? Ссылку можете продемонстрировать?
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1 н.
Анатолий Зотов
Что-то сомневаюсь, что он так говорил.
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1 н.

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