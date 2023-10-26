Есть в России что-то такое, что они не могут просчитать

Nikolay Zakharov

Люблю слушать и читать Сергея Михеева, за образное мышление,хотя бы вот за это его изречение:"Да, «перекрыли бы кислород» с вооружением, и на этом всё бы кончилось. Люблю повторять, что Господь Бог сначала шепчет на ухо, потом треплет за ушко, потом подзатыльник, а если не понимаешь, тогда «оглоблей по шее»".