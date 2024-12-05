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Эксперты спрогнозировали рекордный объем ввода недвижимости в России

Эксперты спрогнозировали рекордный объем ввода недвижимости в России

Объем ввода недвижимости в России по итогам 2024 года составит 6,4 млн кв. м Большая часть коммерческой недвижимости, которая будет введена в эксплуатацию по итогам текущего года, придется на склады Объем ввода коммерческой недвижимости по итогам 2024 года может составить 6,4 млн кв.

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