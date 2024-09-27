У детей, которые получали в роддоме только грудное молоко, уровень заболеваемости астмой ниже

На Национальной конференции и выставке Американской академии педиатрии 2024 года (American Academy of Pediatrics 2024 National Conference & Exhibition) в Орландо были представлены результаты исследования, которое показало, что у младенцев, получавших исключительно грудное молоко в роддоме при рождении, вероятность развития астмы в раннем детстве была на 22% ниже.