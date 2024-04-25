Эксперт Ищенко о мобилизации в России: «Это будут решать уцелевшие»

Политолог Ростислав Ищенко высказал мнение о слухах о возможной новой волне мобилизации в России. По его мнению, западные “партнёры” пытались запугать нас новой мобилизацией в 2022–23 годах, но сейчас, с учетом близкого разгрома Украины, даже они заткнулись, так как силы у России сейчас в избытке.
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