Эксперт Ищенко о мобилизации в России: «Это будут решать уцелевшие»

Политолог Ростислав Ищенко высказал мнение о слухах о возможной новой волне мобилизации в России. По его мнению, западные “партнёры” пытались запугать нас новой мобилизацией в 2022–23 годах, но сейчас, с учетом близкого разгрома Украины, даже они заткнулись, так как силы у России сейчас в избытке.