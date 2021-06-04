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Бывший депутат Рады назвал ответственных за гибель 240 детей на Украине

Бывший депутат Рады назвал ответственных за гибель 240 детей на Украине

Ответственными за гибель детей Донбасса всегда были и остаются украинские власти и военнослужащие ВСУ.

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Елена Бреслова
Господи! почти 300 деток, невинно-убиенных ангелочков...
Alex Imen
В это Раде заседают монстры из фильма ужасов. Хотя в войне с Донбассом напрямую не участвуют, руки по локоть в крови. Но вину спихивают с себя на невиноаную сторону.
Alex Imen
Украине - место в списке недружественных государств. Наделала больше Чехии.

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