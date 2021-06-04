Бывший депутат Рады назвал ответственных за гибель 240 детей на Украине

МОЯ СТРАНАПолитикаБывший депутат Рады назвал ответственных за гибель 240 детей на Украине Ответственными за гибель детей Донбасса всегда были и остаются украинские власти и военнослужащие ВСУ.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена БресловаГосподи! почти 300 деток, невинно-убиенных ангелочков...AIAlex ImenВ это Раде заседают монстры из фильма ужасов. Хотя в войне с Донбассом напрямую не участвуют, руки по локоть в крови. Но вину спихивают с себя на невиноаную сторону.AIAlex ImenУкраине - место в списке недружественных государств. Наделала больше Чехии.Комментировать
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