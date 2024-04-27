В Калуге ещё на сутки задержатся гроза, дождь и сильный ветер

В Калуге ещё на сутки задержится непогода. Об этом сообщили в "Единой дежурно-диспетчерской службе". Сегодня, 27 апреля, до конца дня в городе прогнозируют сильный дождь, грозу и сильный юго-западный ветер до 15 м/с.