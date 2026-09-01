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В России 1 сентября прошла волна ложных сообщений об угрозах терактов

В России 1 сентября прошла волна ложных сообщений об угрозах терактов

Российские регионы подверглись массовой информационной атаке — сотни ложных сообщений о минированиях поступили в школы, детсады и больницы 1 сентября.

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