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Царьград

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"Это в их интересах": Гражданам России объяснили, зачем регистрировать кур

"Это в их интересах": Гражданам России объяснили, зачем регистрировать кур

Гражданам России объяснили, зачем регистрировать кур и другую домашнюю птицу. Михаил Шконда предположил, что в наиболее запутанных случаях с постановкой животных на учёт людям могут помочь местные власти: "Это в их интересах".

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