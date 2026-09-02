"Это в их интересах": Гражданам России объяснили, зачем регистрировать кур

Гражданам России объяснили, зачем регистрировать кур и другую домашнюю птицу. Михаил Шконда предположил, что в наиболее запутанных случаях с постановкой животных на учёт людям могут помочь местные власти: "Это в их интересах".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Британское гражда...
- Жители Германии о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым