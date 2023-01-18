Минздрав Забайкалья предупредил людей о противопоказаниях к крещенским купаниям

Министерство здравоохранения региона дал рекомендации, кому следует отказаться от купания в проруби, это люди с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также больным сахарным диабетом.
Министерство здравоохранения региона дал рекомендации, кому следует отказаться от купания в проруби, это люди с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также больным сахарным диабетом.
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