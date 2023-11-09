Пока США бомбят иранские объекты в Сирии, хуситы сбили американский беспилотник над Красным морем

ДАМАСК (ИА Реалист). Два американских истребителя F-15 в среду, 8 ноября, нанесли удар по складу боеприпасов, который, по словам Пентагона, использовался поддерживаемыми Ираном группировками ополченцев на востоке Сирии, в то время как американский разведывательный беспилотник был сбит над Красным морем силами йеменских хуситов.