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Пока США бомбят иранские объекты в Сирии, хуситы сбили американский беспилотник над Красным морем

Пока США бомбят иранские объекты в Сирии, хуситы сбили американский беспилотник над Красным морем

ДАМАСК (ИА Реалист). Два американских истребителя F-15 в среду, 8 ноября, нанесли удар по складу боеприпасов, который, по словам Пентагона, использовался поддерживаемыми Ираном группировками ополченцев на востоке Сирии, в то время как американский разведывательный беспилотник был сбит над Красным морем силами йеменских хуситов.

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