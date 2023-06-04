НЕВСКИЕ НОВОСТИ

501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Venus
    Лысина как раз свидетельствует о высоком уровне тестостерона. Пусть будут счастливы хоть сколько.«Это не ее поезд»...
  • Зипун
    Не столкнулись 13 автомобилей, а один м&дак на самосвале протаранил 13 авто!! И автор, ты хоть раз в жизни видел "фур...Уголовное дело и ...
  • Человек Русский
    Я считаю что надо бы ВВП снять мараторий на смертную казнь, в каждом городе устроить по площадке с висельницой, накос...Увольнение доцент...

«Новая порция дождевых облаков»: циклон в воскресенье принесет в Ленобласть ливни и ветер

Сильные порывы западного ветра и дожди накроют 47-й регион 4 июня. Дождевые тучи нагонит из-за периферии циклона, который замедлил ход над северо-востоком России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх