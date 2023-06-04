«Новая порция дождевых облаков»: циклон в воскресенье принесет в Ленобласть ливни и ветер

Сильные порывы западного ветра и дожди накроют 47-й регион 4 июня. Дождевые тучи нагонит из-за периферии циклона, который замедлил ход над северо-востоком России.
Популярные статьи
- Запад напугало возмездие России: Путин одним четким решением нанес двойной контрудар за провокации в адрес Москвы
- «Экономически неэффективно»: эксперт указал на нецелесообразность строительства ВСМ в Москву
- «Держит в страхе весь дом»: бульдог-рецидивист загрыз до смерти маленькую собаку и покусал ее хозяйку
Свежие комментарии