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Звёздчатые пальцы суринамской пипы помогают находить добычу в воде

Звёздчатые пальцы суринамской пипы помогают находить добычу в воде

Биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) раскрыли функцию загадочных звёздчатых кончиков пальцев суринамской пипы (Pipa pipa).

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